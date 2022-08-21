شيرين عبدالوهاب تبكي بسبب جمهور حفلها في تونس (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حفاوة بالغة استقبل بها الجمهور المطربة شيرين عبدالوهاب بمجرد صعودها على خشبة مسرح حفلها في قرطاج بتونس، والذي أقيم مساء أمس السبت 20 أغسطس وسط إقبال كبير.

الجمهور استخدم كشافات الهواتف المحمولة لإضاءتها وقت صعود شيرين على المسرح، إلى جانب تحيتها، الأمر الذي جعلها تتأثر وتبكي، ووجهت حديثها لهم "شكرا.. بحبكم.. وحشتوني".

وكانت شيرين التقت عقب وصولها تونس، بسفير مصر بدولة تونس والفنان صابر الرباعي وحرمه، وذلك قبل إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".

كما تستعد شيرين، لطرح أغنيتها الجديدة "المترو" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.