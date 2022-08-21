متخصص بعلاج الإدمان.. من الطبيب الذي قبلت شيرين عبدالوهاب يده بحفل تونس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على توجيه الشكر لطبيبها الخاص د.نبيل عبد المقصود، خلال إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون، الذي أقيم مساء أمس السبت.

شيرين، في الكلمة التي ألقتها على المسرح، قالت، "أحب أشكر دكتوري هو اللي عالجني بجد، وقبل أسبوعين قلتله مش هطلع أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي"، قبل أن تقوم بتقبيل يد طبيبها.

من هو د. نبيل عبد المقصود؟

تخرج من كلية الطب، وعين معيدا بها عام 1979. حاصل على الدكتوراه فى علاج السموم من الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم أمراض السموم جامعة متشيجن بأمريكا، وبكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة.

شغل د.نبيل عدة مناصب منها أستاذ علاج السموم بطب القاهرة، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير للمركز القومي لعلاج السموم بطب القاهرة ورئيس الجمعية الطبية المصرية لعلاج السموم والإدمان، ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة السموم بجامعة الدول العربية، وعضو الجمعية الأمريكية لطب الإدمان.

يعد د. نبيل، أول أخصائي علاج السموم في نقابة الأطباء المصرية، وعضو لجنة الأخلاقيات بمنظمة اليونسكو، المستشار الطبي لوزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا.

أسس دكتور نبيل عبدالمقصود ، أول مركز متخصص فى علاج السموم والإدمان العضوى للمخدرات دون الشعور بآلام الأعراض الانسحابية.

وحضر د.نبيل، حفل العشاء، الذي أقامه السفير إيهاب شاكر "سفير مصر في تونس"، بحضور الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان التونسي صابر الرباعي، وزوجته.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.