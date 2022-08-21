دنيا سمير غانم تتلقى هدية من أحد معجبيها.. ما علاقة شقيقتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة دنيا سمير غانم، عن هدية تلقتها مؤخرا من أحد معجبيها تخصها وشقيقتها إيمي سمير غانم.

ونشرت دنيا، صورة الهدية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحببته.. شكرا جزيلا".

وظهر من الصورة أن الهدية عبارة عن "بورتريه" يجمع دنيا بشقيقتها إيمي وهما يحتضان بعضهما.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "أحلى اتنين بحبكوا"، "قمرات"، "القلوب الحلوة رزق لغيرها"، "سكر"، "أحلى بنتين في الدنيا ربنا يحميكم يا رب ويحفظكم"، "ربنا يخليكم لبعض".

وتواصل دنيا سمير غانم، عمل بروفات مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "آنستونا" التي تجمعها مع المخرج خالد جلال.

وتُعد هذه المسرحية، التجربة الأولى لدنيا سمير غانم بالمسرح، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".