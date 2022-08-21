أجمل من كل الفنانات.. إبنة فيفي عبده الفلسطينية تخطف الأنظار في ظهور نادر لها؛ برأيكم هل تُشبه والدتها؟! – صور

كتب امير فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 11:51 صباحاً - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة ابنة الفنان فيفي عبده الفلسطينية والتي تدعى “هنادي” وتعتبر هنادي هي البنت الثانية لفيفي عبده وتسائل الكثير عن عمرها وماذا تعمل و حياتها الخاصة.

ومن المعروف ان فيفي عبده تزوجت من رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي الذي يرجع أصله من مدينة غزة في منطقة تسمى بدير البلح وسط قطاع غزة بدولة فلسطين، وانجبت منه ابنتها الصغرى هنادي.

يُذكر أن الراقصة المصرية لديها (هنادي الديراوي وعزة مجاهد) بالإضافة إلى إبنة ثالثة بـ “التبني” وهي عطية الله، تكفلت فيفي عبده بها قبل وفاة الفنانة تحية كاريوكا بسنوات قليلة التى كانت تكفلها، وترفض “فيفي” دائمًا ظهورها للأضواء.

إبنتي فيفي عبده: عزة مجاهد وهنادي الدراوي

هنادي إبنة فيفي عبده مع والدها رجل الأعمال الفلسطيني

معلومات عن هنادي

هنادي الديراوي هي الإبنة الثانية والصغرى لفيفي عبده من زوجها رجل الأعمال الفلسطيني محمد الدراوي وتفضل الابتعاد عن الأضواء حيث ترفض دخول المجال الفني. ونادرا ما تنشر صورها على منصّات السوشيال ميديا على عكس أختها غير الشقيقة عزة مجاهد.

صورة من حفل زفاف هنادي إبنة فيفي عبده عام 2014

تزوجت هنادي الديراوي 2014 من رجل الأعمال الشهير شادي العزيزة وشهد زفافها حضور عدد كبير من أشهر نجوم مصر واحيا حفل زفافها الكينج محمد منير، ورزقت بطفلتها الأولى “جليلة” في عام 2017.

إبنة فيفي عبدة ترزق بمولود جديد

وفي العام 2020 رزقت هنادي الديراوي إبنة الفنانة فيفي عبده بمولود جديد، ونشرت والدتها فيفي عبده عبر حسابها على «إنستجرام» صورة لها برفقة الطبيب من داخل غرفة ولادة ابنتها معلنة عن إنضمام فرد جديد إلى عائلتها، وعلقت قائلة: “الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، النهارده ربنا رزق بنتي هنادي وجوزها شادي بمولود جديد”.

آخر أعمال فيفي عبده

وعادت الراقصة فيفي عبده ، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وعادت فيفى عبده لدراما رمضان بعد غيابها العامين الماضيين من خلال “شغل في العالي”، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل “مملكة الغجر” عام 2019، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

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