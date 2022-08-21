شكرا لقرائتكم خبر عن عزت أبو عوف ترك الطب من أجل الفن واكتشف محمد فؤاد بسبب "حلم فى المنام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكبير عزت أبو عوف، اليوم الأحد 21 أغسطس، وهو أحد أهم فنانى جيله ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف، فاتسم عزت أبو عوف بتمثيليه السهل البسيط وكان لأدواره الكوميدية سبباً في اضافء حالة من البهجة على محبيه، ولم يتميز فقط في التمثيل، بل تميز منذ بدايته من خلال الموسيقى الذى برع وعرفه عشاف الفن من خلاله من خلال تكوين فرقة "الفور إم" وهى الفرقة التي تجمعه بأخوته البنات، ومنها اتجه للتمثيل من خلال فيلم "أيس كريم في جليم" بطولة الهضبة عمرو دياب.

أثبت الفنان عزت أبو عوف جدارته في الدراسة وكان عاشقا للفن منذ صغره ولكنه التحق بكلية الطب قسم النساء والتوليد إرضاء لوالده الذى كان يريد أن يصبح طبيباً ناجحا، كما أنه مارس مهنة الطب لمدة عامين ولكنهع ترك المهنة بعدما حقق فرقة "فور إم" نجاح كبير لأنه لم يستطع أن يجمع بين المهنتين، ولم يندم يوماً على هذا القرار.

حقق الفنان عزت أبو عوف نجاحا كبيراً في المزيكا عندما أسس فرقة "الفور إم" والتي كانت تضم أخوته البنات، وكانت تعتبر وقتها من أبرز الفرق الموسيقية في الساحة الفنية، حيث قدمت الفرقة الكثير من الأغاني والألحان التي جمع فيها ابو عوف بين اللون الغربي والأجواء الشرقية، فكان للموسيقى الخاصة به.

لم تقتصر موهبة عزت أبو عوف على الموسيقى فقط ولكنه أثبت جدارته وموهبته في التمثيل فكانت بداية مع المخرج خيرى بشارة بفيلم "آيس كريم في جليم"، ليصبح بعد ذلك تميمة حظ نجاح أي فيلم يشارك فيه وقدم ما يقرب من 200 عمل تمثيلى ما بين السينما والدراما.

الفنان عزت أبو عوف هو من أكتشف الفنان محمد فؤاد، وتعود القصة إلى ان في ذات مرة كعادة محمد فؤاد أن يذهب بصحبة صديقيه إلى نادى الشمس قفزاً من فوق السور لمتابعة الحفلات الغنائية التي تقام هناك، وفى إحدى الليالى ضل الفنان عزت أبو عوف طريقه للخروج من النادى وكان بصحبته شقيقاته البنات، وتوقف لهؤلاء الشباب ليسألهم على بوابة الخروج فأستغل لتحصل الصدفة وينزل عزت أبو عوف من سيارته ويعطيه كارت عليه رقم هاتفه الأمر الذى تسبب في ذهول محمد فؤاد وكانت هذه هي البداية وفى ذات مرة سأله محمد فؤاد عن سبب استجابته له بهذه السهولة وتوقفه بسيارته لشباب في منطقة مهجورة في ذلك الوقت رغم ان بصحبته شقيقاته الفتيات فقال عزت أبو له أنه فعل ذلك لأنه حلم بتلك الليلة قبل أن يحدث الأمر بأسبوع كامل، وحينما وجد الحلم يتحقق علم أن تلك إشارة.