شكرا لقرائتكم خبر عن زوج نسرين طافش ينفى شائعة انفصالهما: زوجتي وست الستات كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تداول شائعة انفصال الفنانة نسرين طافش عن زوجها شريف الشرقاوى وحذف صورهما من حساباتها على إنستجرام، أكد شريف أنهما معا ولم ينفصلوا.

ونشر شريف صورة تجمعه بزوجته نسرين طافش، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:"نسرين طافش زوجتى وست الستات كلها ولها مطلق الحرية فى التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحريتها، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".



زوج نسرين طافش

والشائعات تم تداولها بعد مرور ما يقرب من شهرين على مفاجأة الفنانة نسرين طافش، لجمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، بنشر صور تجمعها بزوجها، وقالت نسرين طافش – آنذاك - "شكرًا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا".

وحينها، هنأ عدد من نجوم الفن، الفنانة نسرين طافش، بعد الإعلان عن ارتباطها، متمنين لها السعادة فى حياتها، وكتبت لها الفنانة دنيا عبد العزيز: "مبروك يا حبيبة قلبى"، وهنأها النجم خالد سليم، قائلاً: "ألف مبروك وربنا يتمم لك على خير وانتى تستأهلى أحسن حاجة فى الدنيا وكل خير"، وقالت لها الفنانة إيمان العاصى: "مبروك حبيبتى دائمًا مع بعض"، وكتبت الفنانة ساندى: "مبروك وربنا يحميكم".

وفى ذلك الوقت، فاجأت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بإعلان ارتباطها، بنشرها صورة ممسكة بيد الشخص الذى ارتبطت به على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله فى هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدى إلى أبد الآبدين".