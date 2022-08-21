31 أغسطس.. تكريم يوسف منصور بالمهرجان الدولي للتعليم والثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة، تكريم الفنان يوسف منصور، يوم 31 أغسطس الجاري، بالمركز الثقافي الروسي.

ويشهد الحفل حضور عدد من مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة، وتقدمه الإعلامية اللبنانية رنا ناصر، ويحيي حفل الافتتاح المطربة سمية درويش.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم عدد من نجوم الفن، أبرزهم الملحن محمد رحيم، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان تامر عبدالمنعم، والفنانة ميرنا وليد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة ألفت عمر.

ويستعد المركز الثقافي الروسي بالقاهرة لتجهيز فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة، بمشاركة وفود من الجامعات الحكومية الروسية، وبحضور نخبة من نجوم المجتمع المصري والروسي من ممثلين وفنانين وشخصيات عامة ومن مختلف الجامعات والجهات الحكومية المصرية والروسية في قطاعات الثقافة والتعليم للمشاركة في دعم العلاقات المصرية الروسية في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي بين البلدين.