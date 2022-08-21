أحمد مالك يفاجئ جمهوره بـ"نيولوك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد مالك، جمهوره ومتابعيه، صورة لأحدث ظهور له بعد حلاقة شعره، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّق أحمد مالك على "النيولوك"، قائلا: "نعيمًا".

وشارك الفنان أحمد مالك في فيلم "كيرة والجن" الذي يعرض في دور العرض، وهو مأخوذ عن رواية 1919"، من بطولة كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، من تأليف الكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

كما شارك في مسلسل "تحقيق"، إخراج محمد فتحي، بطولة الفنانين، خالد أنور وعلي قاسم وتارا عماد وهدى المفتي، وزينب غريب وطارق عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين.