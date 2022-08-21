بشرى تحتفل بوصول أغنية "الليل" لـ3 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة بشرى بوصول أغنيتها الجديدة "الليل"، لحاجز الـ3 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" في 3 أيام.

ونشرت بشرى بوستر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت، :"الحمد لله أغنية الليل، 3 مليون في 3 أيام، شكرا ليكم ولدعمكم ويارب دايما عند حسن ظنكم، شكرا يا أجمل جمهور في الدنيا".

أغنية "الليل" من كلمات هيثم سليم، ألحان وتوزيع إسلام صبري، ميكس محمد الفولي.

وانتهت الفنانة بشرى، مؤخرًا، من تسجيل ألبومها الغنائي "حتة تالتة"، وسيتم طرح الأغاني تباعًا على فترات متفاوتة على موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وتتعاون خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين.