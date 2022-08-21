مروة الأزلي تنشر صورًا من العرض الخاص لفيلم "الدعوة عامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة مروة الأزلي، جمهورها ومتابعيها، صورًا لتواجدها في العرض الخاص لفيلم "الدعوة عامة".

وعلّقت "مروة" على صورها، التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "من العرض الخاص لفيلم (الدعوة عامة) بجميع دور العرض".

فيلم "الدعوة عامة" بطولة النجوم: أحمد الفيشاوي، محمد عبد الرحمن "توتا"، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، ويعتبر هو ثان تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز بعد فيلم "الخطة العايمة".

وتدور أحداث "الدعوة عامة" في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبدالرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها.

فيلم "الدعوة عامة" من إنتاج يوسف الطاهر "شركة الطاهر ميديا برودكشن"، وإخراج وائل فرج.