بعد عام ونصف من الزواج!.. الموسيقار هاني مهنا يكشف تفاصيل طلاق ابنته «هنادي» من زوجها أحمد خالد صالح!

كتب امير فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 09:54 صباحاً - أثارت الفنانة الشابة هنادي مهنا جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعدما كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: «الحمد لله على كل شيء»، وأثيرت الشكوك حول انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ومن جهته، نفى الموسيقار هاني مهنا الأنباء المتداولة بشأن انفصال هنادي عن زوجها، متابعا: «هي عندها شوية برد صغيرين، لأنها خلصت تصوير إمبارح بالليل متأخر، لكن هي بقت كويسة الحمد لله ومفيهاش أي حاجة».

هاني مهنا يكشف حقيقة تعرض ابنته للإجهاض

وعن تعرض إبنته هنادي للإجهاض، أعرب الموسيقار هاني مهنا عن استيائه الشديد من تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ابنته، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

مناشدات بعدم تداول أخبار سلبية عن أسرة هاني مهنا

وأعرب الموسيقار هاني مهنا عن أمله في عدم تداول أي شائعات بشأن أسرته، وضرورة توخي الحذر من أي أخبار غير صحيحة، لما لها من آثار سلبية على أفراد عائلته، مشددًا على هذا الأمر.

هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها الـ24 مع زوجها

واحتفلت هنادي مهنا بعيد ميلادها في الساحل الشمالي مع زوجها الممثل أحمد خالد صالح وعدد من أصدقائهما.

الجدير بالذكر أن النجمة الشابة قد تعرضت لشائعات عديدة، خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورها في الأحداث الفنية من دون زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي شائعة طلاقهما، إلا أنها نفت ذلك، من خلال ردها على تعليق لأحد متابعيها عبر “إنستجرام”، بعدما سألها: أين أحمد؟ فردت قائلة: “مش فاضي”.

أحدث أعمال هنادي مهنا

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة في الدراما هو “مسلسل مكتوب عليا” بـ رمضان 2022، حيث شاركت بطولته مع الفنان أكرم حسني، وآيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وهلا رشدي، ومحمود السيسي، وغيرهم، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وكانت آخر أعمالها الإذاعية في موسم رمضان الماضي مسلسل بعنوان “رحلتي من الشك لبلطيم” مع زوجها أحمد خالد صالح، والذي كانت آخر أعماله في فيلم “العارف” ومسلسل “قصر النيل” في موسم رمضان الماضي.

وآخر أعمالها السينمائية كان فيلم “تماسيح النيل“، والذي شهد خلافات مادية كبيرة بين الفنانة الشابة هنادي ومهنا والشركة المنتجه دانا للإنتاج الفني والتوزيع، أدى إلى بلاغات متبادلة لمكتب النائب العام

فيلم “تماسيح النيل” من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد جمعة، كريم عفيفي، سليمان عيد، سوزان نجم الدين، بدرية طلبة، هنادي مهنا، ويزو، شريف حسني، سامية الطرابلسي، تأليف لؤي السيد، إنتاج راني مسحال ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار ملئ بالكوميديا والتشويق للكشف عن الحقيقة.

كما يستعد الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح لطرح فيلم جديد يشهد مشاركتهما معًا ويحمل عنوان «ليلة العيد»، ويشاركهما البطولة النجمة يسرا، عبير صبري، نجلاء بدر، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، مايان السيد، محمود حافظ، يسرا اللوزي، سميحة أيوب، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ويتم من خلاله مناقشة فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا.

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