شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج ونسمة عبد العزيز اليوم في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من الفنان مصطفى حجاج والفنانة نسمة عبد العزيز عازفة آلة الماريمبا، حفلاً غنائيًا وموسيقيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، اليوم الأحد خامس أيام المهرجان، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وتقدم الفنانة نسمة عبد العزيز مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك ، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.

وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "زحمة حياتى"، وحملت النسخة الجديدة من الأغنية توزيع جيتار جديد للأغنية لينهى بها أغنيات ألبومه الجديد "ياباى"، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر وتسجيل هاني محروس.

يشار إلى أن الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل ، نوال الزغبي وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نادية مصطفي وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، الموسيقار عمر خيـرت ، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.