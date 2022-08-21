دنيا بطمة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى “إيمان”.. لن تصدّقوا وسامة العريس! – شاهد بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 08:47 صباحاً - احتفلت النجمة دنيا بطمة، بخطوبة شقيقتها الصغرى إيمان بطمة، في أجواء عائلية مُبهجة، ظهرت فيها شقيقة المطربة المغربية سعيدة للغاية.

وسيطرت الأجواء المغربية على حفل الخطوبة من كافة النواحي، كما حرصت دنيا بطمة وأسرتها على توجيه رسالة لشقيقتها وعريسها في هذه المناسبة.

دنيا بطمة نشرت عبر حسابها على “إنستجرام” صورة من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى إيمان بطمة والذي أقيم في المملكة المغربية خلال الساعات الماضية.وقدمت الفنانة دنيا بطمة التهاني لشقيقتها الصغرى معربة عن سعادتها بخطوبتها وتمنت أن تتمم هذه الخطوة بالخير

ولم تنشر دنيا بطمة أي صورة لها من حفل خطوبة شقيقتها إيمان بطمة حيث اختصرت الأمر على صورة لشقيقتها وعريسها وعلّقت الفنانة المغربية على الصورة فكتبت: “آخر العنقود أختي حبيبتي الصغيرة ألف مبروك الله يكمل عليكم بالخير..كبرتي”.

إيمان بطمة تظهر بالزي التراثي المغربي في حفل خطوبتها

إيمان بطمة احتفلت بخطوبتها عبر حسابها على “إنستجرام” ونشرت مجموعة صور تجمعها مع عريسها حيث ظهرت في الصور وهي ترتدي الزي التراثي المغربي باللون البيج المطرز والذي بدت فيه مثل الأميرة ، كما ازدادت أناقتها بالحلي الذهبي الفاخر مع اكسسوار الرأس. إيمان بطمة وجهت رسالة رومانسية لخطيبها فكتبت الشقيقة الصغرى للفنانة دنيا بطمة في رسالتها: “كنبضي أنت سترافقني حتى النهاية..أنت قصيدتي و أنا لحنك”.

من هو خطيب إيمان بطمة؟

خطيب إيمان بطمة هو حيمي أيوب وقد ظهر مع أسرة الفنانة دنيا بطمة في العديد من المناسبات في الشهور الماضية وهو دائما ما ينشر صوره مع خطيبته عبر حسابه على “انستجرام”، وكان قد نشر أيضا صورة من حفل الخطوبة عبر حسابه عبر فيها عن مدى حبه لخطيبته فكتب تعليقا قال فيه: “أقسم بالذي خلقك فسواك فعدلك أني عشقتك بطريقة لا يستوعبها عقلك”.

أسرة إيمان بطمة تحتفل بخطوبتها

دنيا بطمة تداول لها بعض من جمهورها صورة وهي ترقص مع شقيقتها الصغرى إيمان وحيمي أيوب في حفل الخطوبة الذي لاقى كذلك اهتماما واسعا من قبل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما حرصت أيضا إبتسام بطمة شقيقة كل من دنيا وإيمان بطمة على الاحتفال بخطوبة شقيقتها الصغرى.

ونشرت إبتسام بطمة أكثر من صورة من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى إيمان التي ظهرت فيه مع زوجها فؤاد قبيبو الذي قدم التهنئة لكل من إيمان بطمة وحيمي أيوب في رسالة نشرها عبر حسابه على “انستجرام”

وعلّق عليها فكتب: “يشرفني أولا أن اكون إبنآ و أخآ بينكم و يسعدني أن اشارك معكم كل صغيرة و كبيرة … شكرًا لك إيتها العائلة الرائعة التي أعطتني الأمان و الطمأنينة.. أخي ايوب أنت انسان محظوظ ضع أختي الصغيرة في عينيك و الله يكمل بالخير”.

وكان حيمي أيوب خطيب إيمان بطمة، قد ظهر مؤخرًا مع أسرة الفنانة دنيا بطمة في العديد من المناسبات على مدار الشهور الماضية.

يُذكر أن الفنانة دنيا بطمة قد احتفلت بزفاف شقيقتها إبتسام بطمة في شهر يناير الماضي وهو الحفل الذي حصد اهتماما كبيرا من قبل الجمهور، ونشرت الفنانة المعربية العديد من صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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