مايان السيد.. تضع نفسها في ورطة بوصلة رقص مُثيرة مع شاب أجنبي؛ وتعليقات حادة من الجمهور! – شاهد الفيديو

كتب امير فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 08:47 صباحاً - شاركت الفنانة الشابة مايان السيد فيديو جديد ظهرت خلاله وهي ترقص مع شاب أجنبي ذات البشرة السمراء، من خلال حسابها الخاص على موقع “إنستجرام“.

وقد ظهرت مايان وهي تقوم بحركات راقصة وسريعة مرتدية ملابس ضيقة على الجسم، ما عرضها لبعض الانتقادات من المتابعين، ومن بينهم تعليقًا بارزًا حظي بعدد كبير من الإعجابات قائلًا: “مايان عايزه تصيعي بس حتى الصياعه مش لايق عليك”.

مايان أرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: “أنت علاجي، لديك أفضل طاقة”، وتبين بعدها أن الشاب هو مدرّب الرقص الخاص بها، حيث كان يدرّبها على الرقص على إحدى المقطوعات الموسيقية التي تعلّمتها مؤخرًا.

مايان السيد فى نيويورك

وتتواجد حاليًا مايان السيد داخل نيويورك لقضاء إجازتها الصيفية بجانب طرحها لخط ملابس باسمها بالتعاون مع أحد بيوت الأزياء هناك.

وروجت الفنانة مايان السيد لتصميماتها من خلال جلسات تصوير ظهرت فيها بفساتين صيفية تناسب فترة الصباح وأخرى تناسب السهرة، وأطلقت على واحد منها اسم “فستان ميونة”.

أسعار خط انتاجها فى الملابس

وتبدأ أسعار الملابس من 399 جنها لـ “توب” قصير يكشف البطن، أما فستان “ميونة” سعره 699 جنها، والفستان والتنورة الطويلة الصيفية سعرها 779 جنيها.

وتتميز الفنانة مايان السيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

مايان تروّج لمنتجاتها الجديد

ونشرت مايان السيد ، عبر حسابها في إنستجرام من قبل صورا للأزياء التي قامت بتصميمها، وعرضتها بنفسها مع فتاتين أخريين.

وكتبت مايان السيد ، على الصور : “لمحة سريعة عن مجموعتي الجديدة بالتعاون BRANTU، أنا متحمسة جدا لمشاركة تصميماتي معكم، وأردت أن تكون كل القطع ممتعة للصيف.

مايان السيد تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات غريبة من الفنانة الشابة مايان السيد، فقد تحدثت عن تعرضها لـ التحرش أكثر من مرة، الأولى كانت فى المدرسة، و الثانية من فنان شاب، ضحك عليها بحجة مذاكرة الدور سويًا، ورفضت أن تفصح عن اسم هذا الفنان.

وشددت على أن التمثيل جعلها أكثر ثقة في نفسها وأكثر دراية بأمور كثيرة في الحياة لم تكن تعرفها من قبل، موضحة أنها فكرت فى الاعتزال بسبب هجوم بعض الجمهور عليها عبر السوشيال ميديا وتوجيه شتائم لها بألفاظ صعبة وخارجة.

وسبق لـ مايان خلال استضافتها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC قائلة: “أول مرة حد تحرش بي كنت في المدرسة وحد قالي تعالي أفرجك على شقتي وشجرة الكريسماس وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي ولكنه فشل في هذا الأمر وقمت بدفعه عني ولكني لم أواجه بهذا الأمر”.

وأضافت مايان خلال نفس اللقاء السابق: “في واقعة أخرى حاول فنان مغمور التحرش بي في أول طريقي بالفن وقال لي: تعالي نذاكر أدوارنا سويا ولكني أرفض ذكر اسمه ووافقه ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل ولكني حاول اتناسى هذا الأمر”.

وتحدث مايان عن معاناتها مع التحرش بكل شجاعة دون خوف أو خجل، كاشفة السبب وراء ذلك بقولها: “في أقل من سنة ظهرت قضية تحرش شخص بعدد من الفتيات فشعرت أنه يجب أن أكون صوت ومؤثرة حتى يتم القبض على هذه الشخص، فقررت أن أخرج في فيديو وأروي كواليس التحرش بي”.

في 5 يوليو 2020، نشرت مايان السيد فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، تحدثت فيه عن قصتها مع التحرش كنوع من أنواع الدعم للفتيات وتشجيعا لهم على الحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي حالة تعرش يتعرضون لها.

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