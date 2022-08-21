شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال وبغدادى بيج باند ومى كمال على محكى القلعة.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3 حفلات متتالية تقام مساء الإثنين 22 أغسطس على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

ففى الثامنة مساء يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية بالإضافة إلى مختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل، مزاج جيد، موجة، إبريل في باريس، كرنفال لوس ريوس، مامبو جامبو، شيئ صغير مجنون يدعى الحب، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بي إلى القمر، غني غني وأهل المحبة.

يليه حفلا للمطربة مي كمال وفرقتها يتضمن عدد من اعمال كل من فيروز ، نجاة ، محمد منير وغيرهم الى جانب بانوراما للفنانة عفاف راضي .

وفى العاشرة مساءً يتغنى أحمد جمال وفرقته بنخبة من أعماله الخاصة منها اضحكي ، من غير مجامله ، خطير ، نشيد العاشقين ، تحيا مصر ، بحبك . كل سنه وانت طيب ، انتي عجباني ، يلا نعيش وغيرها .

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

كما يحيى فعاليات المهرجان مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.