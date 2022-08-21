شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح حفله الأول.. هانى شاكر يلتقى أهل لبنان للمرة الثانية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان هانى شاكر، حفلاً غنائيًا في لبنان، مساء اليوم السبت، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك بعد نجاح حفله الأول الذى أقيم بمنطقة طبرجا، بقيادة المايسترو باسم بدور.

ويحيى أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر حفلاً غنائيًا بقلعة صلاح الدين الجمعة 26 أغسطس الجارى ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في نسحتة الـ 30 بقلعة صلاح الدين فى الفترة من 14 أغسطس حتى 31 أغسطس 2022 ويقدم فيها أمير الغناء العربى باقة مميزة من أغانيه القديمة والحديثة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، وافق على قبول استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد إصراره على هذا القرار.

وقال أمير الغناء العربي هاني شاكر من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل الشكر لاتحاد النقابات الفنية ورئيس الاتحاد صديقي العزيز المخرج الكبير عمر عبد العزيز وأعضاء مجلس النقابة المحترمين علي قبول الاستقالة نزولا لرغبتي والموافقة علي فتح باب الترشح لمقعد النقيب وكل التمنيات بالتوفيق والنجاح للنقيب الجديد".