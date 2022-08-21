أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم في العلمين.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دنيا في الصور بإطلالة صيفية، خلال تواجدها في مدينة العلمين، وعلّقت: "حافظ على وجهك من أشعة الشمس".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "منورة، بموت فيكي، قمر، بعشقك، وحشتونا أنتي وإيمي خلونا نشوفكم في لقاء قريب، ما شاء الله، إيه الجمال دا، أحلى واحدة في الدنيا، جمالها" وغيرها.

وطرحت دنيا سمير غانم مؤخرا أغنية جديدة أهدتها لعائلتها وهي "أسيب نفسي وأغني" التي تصدرت تريند موقع "يوتيوب".

كما عُرض للفنانة دنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة هشام ماجد، دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف.