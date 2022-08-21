تارا عماد تنشر صورا من رحلة تجديف في نهر "تارا" وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها ومتابعيها، صورًا لرحلة تجديف في وادي نهر تارا في البوسنة والهرسك.

وعلّقت تارا، على الصور التي ظهرت فيها رفقة أصدقائها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "برد، برد، برد، نهر تارا".

يذكر أن تارا عماد شاركت في مسلسل "تحقيق" الذي عرض على منصة watch it.

المسلسل من إخراج محمد فتحي، ومن تأليف محمد الدباح ويشارك في العمل أحمد مالك وعلي قاسم وخالد أنور وتارا عماد وهدى المفتى وزينب غريب ومي الغيطي وطارق عبدالعزيز وفاطمة ناصر واحمد كشك وإسلام نجيب ورامي الطمباري وتميم عبده.

كما شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "سوتس بالعربي"، بطولة آسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفى وصبا مبارك وغيرهم.