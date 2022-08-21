أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ملك في الصور مرتدية فستانا من اللون الأخضر، وزينته بالإكسسورات.

وانهالت تعليقات الجمهور، ومن بينها: "قمر، حبيبتي، أجمل واحدة في الدنيا، قمر بجد، قمر ما شاء الله، قمر يا ملوكة، يا لهوي على الجمال زي القمر، بحبك جدا، يا روحي ربنا يحميكي، أجمل البنات" وغيرها.

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت في مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، بطولة أحمد زاهر، ليلى أحمد زاهر، أحمد فتحي، مروة عبد المنعم، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

كما شارك ملك زاهر في فيلم "فارس"، بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، وعابد عنان، و اللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، تأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.