شكرا لقرائتكم خبر عن نداء شرارة تتعاون مع إيهاب غيث ومحمود أنور فى أغنية خليجية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة، مع الشاعر الأردني إيهاب غيث، والملحن المصرى محمود أنور في أغنية خليجية جديدة، لم تستقر على اسمها، حيث تواصل التحضير لها والتي سيتم طرحها على منصات الموسيقى المختلفة بعد الانتهاء منها.

وتحيى المطربة الأردنية نداء شرارة حفلاً غنائيًا، على مسرح الزمالك يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها إضافة إلى أغانى نجوم الزمن الجميل.

وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة مؤخرًا، أغنية بعنوان "أنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

وقبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالى"، وهى التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.