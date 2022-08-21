شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يُحيي حفلا كامل العدد بمهرجان القلعة ويقدم أشهر أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم مدحت صالح حفلا غنائيا خلال اليوم الرابع من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم عدد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره بقيادة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، ومن الأغاني الذي قدمها: ماشي في ضلها وزي المليونيرات ووردي ويبان والدنيا دي فيها كام بلياتشو ووعدي وزي ما هي حبها والدنيا لو هتيجي والنور مكانه في القلوب وسوا سوا، واختتم بأغنية أنا ابن مصر.

وأعرب مدحت صالح عن سعادته بالغناء وسط ناس تتميز بالطيبة والأخلاق قائلا: بحبكم.

وافتتح النجم مدحت صالح حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 بأغنية "برمي السلام" الذي تراقص عليها وسط تفاعل كبير من جمهوره، وقال وحشتوني وبحبكم.

واحتفى نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا في الفقرة الأولى بالمطربة الراحلة وردة الجزائرية في حفل القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، حيث تغني كل من مروة ناجي، رضوى سعيد، شروق شريف ومروة حمدى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بكوكبة مختارة من أعمالها منها مالي طب وأنا مالي ووحشتوني وعملت ايه فينا السنين ولا يصعب علينا وحلوة بلادي ولعبة الأيام، واختتمت المطربة مروة ناجي بأغاني في يوم وليلة وأكدب عليك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وانطلقت الأربعاء الماضى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا حتى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك (الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

كما يحيى فعاليات المهرجان مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفي وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.