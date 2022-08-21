زوج نسرين طافش يعلق على انباء انفصالها عنه.. فماذا قال؟

كتب امير فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - علق الطبيب المصري شريف الشرقاوي زوج الفنانة السورية نسرين طافش على أنباء انفصالهما بعد قيامها بحذف جميع الصور التي تجمع بينهما من حسابها على ”إنستغرام“ بعد اقل من شهرين على زواجهما.

وكانت أنباء قد انتشرت على الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير حول انفصال الفنانة السورية عن زوجها الطبيب المصري.

ونشر شريف الشرقاوي صورة تجمع بينه وبين زوجته نسرين طافش عبر خاصية استوري على حسابه في ”إنستغرام“ وعلق عليها قائلا: ”نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها“.

وأضاف: ”من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم“.

وأثارت الفنانة السورية نسرين طافش الشكوك حول انفصالها عن زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، بعد حذفها صورهما معا من على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.