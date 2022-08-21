تفاصيل جديدة في قضية اتهام عبدالله رشدي باغتصاب سيدة عراقية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - كشف الاعلامي المصري محمد الباز عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام الداعية عبدالله رشدي باغتصاب سيدة عراقية بعد ان عقد قرانه عليها شفهيا.

وقال محمد الباز خلال تقديم برنامجه ”آخر النهار“ بفضائية النهار إنه حصل على جواز سفر السيدة جيهان جعفر المثبت فيه دخولها مصر في 7 أغسطس وخروجها 12 أغسطس الجاري، وهي نفس الفترة التى تحدثت فيها عن لقاءاتها بعبد الله رشدي.

وكان الداعية المصري عبدالله رشدي قد توعد من وصفهم بـ ”الضباع“ باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وذلك بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة عراقية تدعى جيهان.

وكان عبدالله رشدي قد كتبت في تغريدة عبر تويتر: ”أعلم أنهم يجتهدون.. ويعملون بكَدٍّ ليسقِطوا رمزاً أقَضَّ مضاجِعَهم؛ لسنا بلُقمَةٍ سائغة، الأسودُ لا تَصنَعُ ما يُضْعِفُها أمامَ الضِّباعِ. فاهم يا ضَبْع منك له!؟“.

وعلق الداعية المصري عبدالله رشدي على الاتهامات قائلاً:“وصلني هذا السيناريو الخياليُّ السَّاذَجُ الذي لا يقنعُ به طفلٌ رضيع! وقد جَرَتْ عادَتُنا أن نترفَّعَ عن مثلِ هذا العبثِ الذي يدل على فشلِ كاتبه في تأليفِه وحيازتِه جائزة أفشل مُلَفِّق في 2022.. وجارٍ اتخاذُ الإجراءاتِ القانونيةِ حيالَ هذا التشهير بالخيال والباطل“.