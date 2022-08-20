روجينا توجه رسالة لابنتها بعد سفرها إلى لندن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا، صورًا ومقطع فيديو، لابنتها "مايا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت روجينا، قائلة: "لستي أمام عيني، لكنك كل ما أرى".

ومن جانبها ردت مايا على رسالة والدتها، قائلة: "بحبك يا ماما أوي أوي أوي.. ووحشتيني جدا".

وكانت الفنانة روجينا نشرت فيديو لابنتها "مايا" من داخل المطار، لحظة مغادرتها إلى لندن لاستكمال دراستها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وحشتيني أوي يا عمري، ربنا يحفظك وترجعي بألف سلامة، وأشوفك أهم مخرجة في العالم، ربنا يوفقك في دراستك، دايما فخورة بيكي".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة روجينا في رمضان الماضي 2022، مسلسل "انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.