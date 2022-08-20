"كلنا اطلقنا والدنيا ما بتقفش على راجل".. 10 رسائل من ميار الببلاوي لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام بعد ظهورها بوزن زائد خلال تكريمها من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وخرجت الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي لتوجه عدة رسائل للفنانة شيرين عبدالوهاب، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز ما قالته ميار الببلاوي لـ شيرين عبد الوهاب:

- شيرين فوقي لنفسك ولأولادك.

- الدنيا ما بتقفش على أي راجل في العالم.

- كلنا اطلقنا، كلنا فشلنا، كلنا كان عندنا مسؤولية، كلنا اتسابنا.

- أنتي مش ملك نفسك، أنتي ملك جمهورك.

- أنتي مثل أعلى لبناتك.

- أنتي عايزة تبعتيله رسالة أنك ادمرتي.

- حبيبتي قومي وأقفي واثبتي وجودك.

- البسي أحلى حاجة، اظبطي وزنك.

- شيرين أرجوكي بناتك هيتعقدوا، يا أما لما يعرفوا واحد هيبقوا عبيد تحت رجليه، يا إما مش هيدخلوا في أي علاقة.

- إحنا مستنينك، شيرين اللي بنحبها، شيرين اللي بتفرز فن، الجدعة، المصرية الأصيلة.

- بصتك في بناتك بالدنيا.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".