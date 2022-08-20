داليا مصطفى للسيدات: لو جوزك ضربك اضربيه مش هيكررها تاني أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة داليا مصطفى، إن زوجها الفنان شريف سلامة، خجول للغاية، ويحدث له العديد من المواقف التي تصيبه بالتوتر بسبب المعجبات.

وبسؤالها عن مدى تقبلها لشخصية "سيف الدندراوي" التي قدّمها شريف سلامة في مسلسل "فاتن أمل حربي" في رمضان الماضي؛ قالت: "لو (شريف) بقى (سيف) أول حاجة هعملها إن القلم اللي هاخده هرده، أنا مش مع خالص إن الست تتضرب وتسكت أبدا، هتتضربي تضربيه في نفس اللحظة مش هيكررها تاني أبدا".

أضافت مصطفى، خلال حوارها مع برنامج "البخت" على قناة "الشمس": "اشمعنى الست تتضرب من جوزها؟ هو يضربني ليه؟ إيه المبرر إنه يضربني وأنا مضربوش؟ أنا عمري ما هبقى فعل وهبقى دائما رد فعل".

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي، بطولة النجوم: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، مها أبو عوف، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف أحمد أبو زيد توفيق، وإخراج أحمد حسن.