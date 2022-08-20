حنان مطاوع بـ"البوركيني" في أحدث ظهور والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مطاوع في الصور مرتدية "بوركيني" من خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وعلقت مطاوع على الصور، :"أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر، أنا بعشق البحر".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي، :"قمر ماشاء الله حبيبتي، يا بحر يا بحر، قلبي، جميلة، بحبك، ست الناس".

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل للكسر" من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

وكتبت حنان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الحمد لله، جائزة أفضل ممثلة عن فيلم قابل للكسر من المهرجان الكاثوليكي للسينما"

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول امرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان الماضي 2022، بمسلسل "وجوه" بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي ابراهيم.