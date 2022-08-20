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دويتو "النقاش الموهوب" ومنى عبد الغنى فى "الستات مايعرفوش يكدبوا".. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - حلَّ أحمد سالم صاحب الفيديو المتداول وهو يغنى أثناء تأدية عمله كـ"نقاش"، ضيفًا على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع منى عبد الغنى وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc.

تحدث سالم عن بداياته فى الغناء، وانتشار المواهب فى أسرته، ولماذا تأخر فى الاهتمام بموهبته حتى الآن، موضحًا أن ظروف حياته لم تسمح له بالدراسة والاهتمام بالموسيقى، ونظرًا لانشغاله بعمله لم يتعد الأمر مجرد هواية يحبها ويدندن بها فى أوقات عمله.

خلال الحلقة قدّم سالم العديد من الأغنيات، سواء للفنانة وردة أو أم كلثوم. كما قدّم دويتو مع منى عبد الغنى فى اللقاء، وقدّما سويا أغنية "وصفوا لى الصبر" لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الموجودين فى الاستوديو.

على صعيد آخر، أشاد الشاعر عمرو حسن فى مداخلة هاتفية بالبرنامج، بموهبة أحمد سالم، موضحا أنه ليس مجرد مطرب جيد بل هو تعبير عن صوت وهوية مصر، مضيفا: "هذه الأصوات الحقيقية الكبيرة تتمتع بفطرة كبيرة، فإذا درست ستصل لما هو أبعد من ذلك.. فى آلاف المواهب زى أحمد بتحتاج تسليط الضوء عليها، ربما تكون بارقة أمل فى تحسن الذوق العام".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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