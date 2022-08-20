شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" يحقق 107 ملايين جنيه فى شباك التذاكر خلال 7 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت 602,094 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الجمعة، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية، لتصل اجمالى ايراداته 107 ملايين و18 ألف جنيه خلال 7 أسابيع عرض حيث انطلق عرض الفيلم يوم 30 يونيو الماضى، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.