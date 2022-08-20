شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاماميان تروج لحفلتها فى مهرجان القلعة بالقاهرة: كتير متشوقة لملقاكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة السورية لينا شاماميان، عن سعادتها الكبير للغناء في مصر ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين، يوم الأحد 28 أغسطس الجاري، مؤكدة أنها مشتاقة لجمهورها في مصر، قائلة: "كتير متشوقة لملقاكن".

وروجت لينا، لحفلها في القلعة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "من بعد جولة حفلات من العمربالسويد، الحفلة الجاية لهاد الصيف حتكون في القاهرة ضمن فعاليات مهرجان القلعة يوم الأحد 28 أغسطس في قلعة صلاح الدين الأيوبي"، مضيفة: "كتير متشوقة لملقاكن، محبتي.. لينا".





ومن المقرر أن يحيى النجم مدحت صالح حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، اليوم السبت، رابع أيام المهرجان، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وانطلقت الأربعاء الماضى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا حتى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.