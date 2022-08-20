شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من أمام الكعبة المشرفة.. هنا الزاهد بعد أدائها مناسك العمرة: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها الغامرة بأداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة لها من أمام الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، أثناء تأدية المناسك، صحبتها بتعليق: "الحمد لله".



هنا الزاهد

وكانت الفنانة هنا الزاهد، تعاقدت مؤخرا على بطولة مسلسل جديد من نوعية الـ10 حلقات للعرض على المنصات، والعمل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وجارٍ الاستقرار على اسم نهائى للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لبدء تصويره الشهر المقبل فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقدمت هنا الزاهد البطولة المطلقة الأولى العام الماضى خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" و"9 خطوات لقلب الرجل" و"الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة" و"لو كنت يوم أنساك" و"قولى لأحمد" وأخيراً أمانى وتهانى".