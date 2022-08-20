شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى رؤية لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح فى تمام السابعة مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى رؤية لسينما الشباب الذى بقيمة المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "ما لا نعرفه عن مريم "إخراج مراد مصطفى وفيلم "أوضتين وصالة" إخراج مينا ماهر ميلاد وفيلم "آخر يوم" إخراج أحمد دحروج وفيلم"سهيلة محلبية إخراج نفرتارى جمال وفيلم "ملك الليل" إخراج أحمد خالد عبد المنعم وفيلم "ميكروباص "إخراج ماجى كمال وفيلم "الطريق " إخراج أية عبد الحميد وفيلم "عادة لا أشارك ذلك " إخراج نورا عبد الرحمن.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة الصحفية "فايزة هنداوي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن الملتقى تستمر فعالياته على مدار 3 أيام على أن تختتم وتعلن الجوائز يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٣ أغسطس الجارى فى تمام السابعة والنصف مساءً.