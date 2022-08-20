"بص الحركة دي".. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

ومزجت ياسمين صورتها بأغنية الفنان أحمد حلمي "بص الحركة دي" من كلمات مصطفى حدوتة.

وكان الفنان أحمد العوضي أعلن عن تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد بموسم دراما رمضان 2023، من تأليف ناصر عبر الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، وشارك في بطولته خالد الصاوي، ودينا فؤاد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.