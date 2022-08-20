هشام إسماعيل يوجه رسالة عاجلة لكل الزملكاوية.. كيف تحتفل بالدوري الـ١٤؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان الكوميدي هشام إسماعيل، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفالاته باقتراب نادي الزمالك من التتويج رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وكتب إسماعيل، عدة تدوينات عبر حسابه على "فيسبوك"، ومنها: "رسالة لبعض مواطنين كوكب روليكس، أنا بروح الماتشات عشان أتشهر لأني مش مشهور خالص، وبقى ليا ٣٤ سنة ما أشتغلتش، فالحمد لله تشجيع الزمالك لفت نظر المخرجين والمنتجين إلى موهبتي وأنا بـ أقول (إديله مية إديله نار.. الزمالك فريق جبار).. أتمنى لكم غيبوبة سعيدة".

وفي تدوينة أخرى، عبر فيها هشام إسماعيل، عن كيفية احتفال الأهلاوية بحصد الزمالك للدوري، قائلا: "مرة من نفسك.. أومال لو كسبت البلا بلا بلا كنت عملت إيه.. عارف أنا كسبتها امتى.. أنا أصلا ما يفرقش معايا.. عمرك ما حتفرح فرحتي ببطولة سنة ٥٧.. مدربك ولا حاجة جنب مدربنا اللي مشي.. التحكيم كان عادل وظلمنا.. فيه مذيعين بيكرهونا.. شارع ٢٦ يوليو اتجاهين والجبلاية اتجاه واحد".

وأوضح في تدوينة جديدة كيفية احتفال الزمالكاوية بحصد بطولة الدوري من خلال فيديو، مصحوبا بتعليق: "عاجل لكل الزملكاوية.. كيف تحتفل بالدوري الـ ١٤ بنفس احتفال منافسك به".

وعلى طريقة الاحتفال بحصد نادي الزمالك لبطولة الدوري عام 1977، نشر صورة له تعود ملامحها لهذه الفترة الزمنية، وعلق: "الدوري الـ 14 كان سنة 77.. طب أحتفل كده يعني؟".

على جانب آخر، يأتي ترتيب الدوري حتى الآن، كالتالي:

1- الزمالك.. 75 نقطة (31 جولة).

2- بيراميدز.. 68 نقطة (31 جولة).

3- الأهلي.. 63 نقطة (30 جولة).

ويتبقى للقلعة البيضاء ثلاث جولات على نهاية المسابقة أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وإيسترن كومباني.

وسيلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وبات الفارس الأبيض في حاجة لحصد الثلاث نقاط أمام زعيم الثغر من أجل التتويج بلقب الدوري الممتاز بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج المنافسين بيراميدز والأهلي.