تهديد بالقتل ولجوء للقضاء.. قصة أزمة إليسا وزياد برجي وماضي بسبب "أنا وبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يبدو أن الأزمة بين المطربة اللبنانية إليسا والملحن والمطرب زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، ستشهد فصولا جديدة خلال الفترة المُقبلة، خاصة مع تبادل الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المختلفة، وتأكيد الثاني أن علاقته بالأولى انتهت، وهو ما أكدته هي أيضا مشددة على أنها لن تتعاون معهما بعد أغنية "أنا وبس" التي تم طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا.

بدأت الأزمة بين إليسا وكاتب الأغنية أحمد ماضي، بعد نشره فيديو لـ إليسا وهي تطلب من برجي في لقاء أن يقول هو اسم مؤلف الأغنية، وفي نفس الفيديو وضع هو مقطع آخر وهو يتحدث عنها، مقارنا بين الطريقتين، وكتب عبر تويتر: "بيني وبينا في قضاء.. هونيك منكشف لوراق.. مارح إعمل متلا ورد عليها وأوقع بالأخطاء".

وزادت حدة الخلافات بعد تسريب مقطع من الأغنية بصوت برجي، الذي أكد أنه ليس من قام بالتسريب، ولكن من حقه أن يغنيها وسيقوم بتقديمها على طريقة الفيديو كليب أيضا، وكتبت إليسا تغريدة عبر "تويتر": "واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقل الحكي على الخاص أو whats up تا تضل صورتو حلوة! بس أنا شفت الوج الحقيقي تبعو اليوم وحقيقة انا كتير مصدومة من التنين وأكيد أكيد أكيد هيدا اخر تعاون معن هني التنين، بس الغنية ملكي فا أكيد انا رح نزلا ولاني وعدت الناس فييا كمان".

وفي تصريحات صوتية لـet بالعربي، قال زياد "خليها تطلع تقول شو صار، أنا بتحداها تطلع تقول للعالم شو صار، حليت أموري معك يا إليسا على التليفون مثل أي صديق تلفن وعاتب صديقه وقطع علاقته فيك، كيف عرفوا العالم شو حكينا من مصلحتي كمطرب اشتغل على حالي جدا، وأكون على أحسن علاقة بإليسا، علاقتي السيئة معها ممكن تكلفني حاجات كتير على صعيد اللي بيحبوها، عشت 15 سنة من ورا الملحن وكنت شبه ميت من الجوع لإن الشاعر والملحن بياكل بطاطا وبسطرمة ضليت ميال لكرامتهم".

وكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل من شخص لا يعرفه، عبر رقم تليفون ابنته والتي تبلغ من العمر 7 أعوام، وتابع تصريحاته: "بس هي ولا مرة وصلت لهيدا الحد مع حدا يتهدد بالقتل، ويتصل بيه على رقم بنته اللي عمرها 7 سنوات، واللي رقمها مع قلة قليلة من الأصحاب وأنه بنستخدمه احنا الاتنين، وما فيه كود ومحرم على كل أصحابي يتبعت ستيكر فيه قلة أدب، لأنه بايد بنتي، على هيدا التليفون لما بيجيلي شيء من هالنوع، لو بدي أقعد كل حياتي اشتغل بدل ما اشتري بيت اقعد كل حياتي لالقط هيدا اللي دق على رقم بنتي".

"أنا وبس" طرحتها إليسا مؤخرًا، وكتب كلماتها أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، ويقول مطلعها "بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس، بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس، بشوف القمر حدي والهوا عا خدي، وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير".