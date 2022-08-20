رامي جمال : ” أنا عاوز حد يوصلني بالراجل ده “

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 06:50 مساءً - تصدر مقطع فيديو لشاب يعمل بمهنة النقاشة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية .

والذي ظهر به هذا الشاب وهو يغني أثناء عمله أغنية (بكرة يا حبيبي) للفنانة التونسية ” وردة ” وتم تداوله على نطاق واسع بين المتابعين الذين أبدوا إعجابهم وإشادتهم بصوته

وأعاد الفنان ” رامي جمال ” نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على إنستجرام معربا عن إجابه بصوت هذا الشاب ورغبته في التعاون معه فنيا والوصول إليه .

فكتب رامي جمال في تعليقه على الفيديو : ” أنا عاوز حد يوصلني بالراجل الجميل الجدع ده أبو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري ” .

وتابع : ” أنا عاوز أغني معاك أغنية دويتو، وعاوز اعملك أغنية ليك هدية مني .. ولو ربنا كتبلك قبول وأنا شايف إنه فعلا كاتبله اعملك ألبوم ننضف بيه وداننا .. واللي بيقولو صوتو حلو، لأ يا جماعة ده أحلي من الحلو بشويتين ” .