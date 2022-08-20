شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون غنوا لعواصم البلدان آخرهم عمرو دياب وماجد المهندس بـ"باريس" و"لندن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم الصيف، ظاهرة غنائية وهى طرح أغنيات جديدة تحمل اسم إحدى الدول أو العواصم، حيث طرح مؤخرًا، الهضبة عمرو دياب أغنية تحمل اسم "باريس"، فيما طرح المطرب ماجد المهندس أغنية تحمل اسم "لندن"، وهذه ليست المرة الأولى فهناك عدد من المطربين قدموا أغنيات تحمل اسم دولة أو عاصمة.

عمرو دياب

قدم الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم "باريس" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وهذه ليست المرة الأولى لعمرو دياب التي يتغنى فيها لإحدى العواصم فقد سبق وقدم أغنية ديو مع محمد منير بعنوان "القاهرة" وهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع أسامة الهندي.

ماجد المهندس

طرح النجم ماجد المهندس، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لندن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

فيروز

تعد الفنانة الكبيرة فيروز، هي من أهم وأشهر الفنانات التي غنت الكثير من الأغنيات التي تغزلت بها في البلدان والعواصم، حيث قدمت أغنية بعنوان "لبيروت" وهي من كلمات الشاعر اللبناني جوزيف حرب وألحان يواخين رودريغو، كما غنت أغنية "القدس العتيقة".

وغنت فيروز اغنية بعنوان "مال الشام" وهى واحدة من أشهر الأغنيات الوطنية التى قدمتها فيروز للشعب السورى، وقد نالت الأغنية نجاحًا كبيرًا فى سوريا خاصة والوطن العربى عامة، وهي من كلمات عمر الحلبي، وألحان أبو خليل القباني، وقدمت أيضا أغنية بعنوان "شط الإسكندرية" وهي واحدة من الأغانى التى قدمتها فيروز للمصريين وبالتحديد لمدينة الإسكندرية الساحرة، والأغنية من كلمات وألحان الأخوين الرحبانى.

راشد الماجد

الفنان راشد الماجد من ضمن الفنانين الذين تغنوا فى عواصم البلدان، حيث قدم أغنية بعنوان "دبى كوكب اخر"، وهى من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمي.

نانسى عجرم

غنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية بعنوان "بيروت الأنثى"، منذ عامين وتحديداً في عام 2020، والتي تغزلت من خلالها في جمال مدينة بيروت والأغنية من كلمات نزار قباني.

رابح صقر

طرح المطرب السعودى رابح صقر منذ عامين في عام 2020، أغنية بعنوان "لبيه والله يا الرياض"، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان رابح صقر، وتوزيع مدحت خميس.

بيرم التونسي

قام الشاعر بيرم التونسى بتأليف كلمات أغنية بعنوان "حاتجن ياريت ياخوانا مارحتش لندن ولا باريز""، وقام بتلحينها الملحن زكريا أحمد، وغنى هذه الأغنية أكثر من شخص من بينهم ، الشيخ إمام، ، أمين الهنيدى، سيد مكاوى