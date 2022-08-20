شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح برومو أغنيتها الجديدة "كرباج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الديفا سميرة سعيدة، لطرح أغنيتها الجديدة "كرباج"، التى فيها للعمل مع الموزع طارق مدكور بعد غياب 20 عاما من تعاونهما سويا فى أغنية يوم ورا يوم، وهى الأغنية التى كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعى فى ثانى تعاون مع سميرة سعيد.

ونشرت الديفا، برومو كليب الأغنية الجديد عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كرباج.. قريبا".

أغنية "كرباج" تعتبر السابعة من ألبومها "إنسان آلي" الذي تطرح منه أغنية كل فترة، وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية "يلا روح"، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.