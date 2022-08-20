شكرا لقرائتكم خبر عن رايا أبى راشد تكشف عن وفاة والدها بعد 15 يوما من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية رايا أبي راشد عن وفاة والدها بعد 15 يومًا من رحيله، حيث كتبت: شكرًا لكم جميعًا على إرسال رسائل إليّ للتحقق من سبب ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، فقد توفى والدي الذي كان الجميع يعشقه فجأة يوم 4 أغسطس، وكنت أنا وأخوتى بحاجة إلى وقت للحزن سأعود هنا قريبا.

رايا أبى راشد فهى مٌقدمة برامج لبنانية تعيش في بريطانيا، اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب"Arabs got talent" ، وتعد رايا أول إعلامية عربية تجرى مقابلات مع مشاهير هوليود ونجومها مثل "توم كروز وأنجلينا جولي"، ونجوم الموسيقى مثل "ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا".

وتقدم رايا أبى رشد بتغطية جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تُقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وتُعتبر أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج سكووب في سنة 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب.

تزوجت "ريا أبى راشد" عام 2011، من رجل أعمال إيطالي "فاليريو"، ورزقت بطفلتها الأولى عام 2016 وتُدعى "لولا".