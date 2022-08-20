شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم فيلم أمير المصرى ومايان السيد من "إصابة عمل" إلى "إيه العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "إصابة عمل" تغيير اسم الفيلم إلى "إيه العمل" وذلك بالتزامن مع تصويره الذى انطلق الشهر الماضى، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت رومانسى وتعتمد قصته على وجود قصة حب تجمع بطلى العمل أمير المصري ومايان السيد، ويتخللها العديد من الموافق والمفارقات الكوميدية.

فيلم "إيه العمل" بطولة أمير المصرى، مايان السيد، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، ابراهيم وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميديى رومانسى.

وفى سياق متصل يواصل أمير المصرى تصوير مسلسل "مجنون بيك" الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصرى، آدم الشرقاوى، مريم الخشت وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية هلال الفترة المقبلة.

وشارك أمير المصرى في مسلسل "الاختيار – القرار" خلال شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.