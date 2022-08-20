” مقدرش أخلي بناتي يشوفوني كده ” .. فنان شهير يكشف عن رفضه مشاركة عادل إمام في هذا العمل

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 05:51 مساءً - كشف الفنان ” محمد التاجي ” خلال استضافته ببرنامج (الحكاية إيه) المذاع عبر قناة الشمس عن رفضه المشاركة بفيلم (عمارة يعقوبيان) مع الزعيم ” عادل إمام ” بعد عرض أحد الأدوار عليه .

وأشار محمد التاجي إلى أن سبب رفضه لهذا الدور بالفيلم يرجع إلى احترامه لبناته فقال : ” أنا عندي بنات مقدرش أخلي بناتي يشوفوني بعمل كده ” .

وتابع : ” كان فيه مشهد مع هند صبري في مخزن، قولتله لأ .. اللي مرضاش ولادي يشوفوه، يبقى أنا مقدرش اخلي الناس تشوفه مني ” .

وأضاف التاجي أنه كان تلقى عروضا كثيرة للعمل مع الفنان عادل إمام إلا أنه في كل مرة تحدث أشياء تعرقل الأمر إلى أن اجتمع معه في مسلسل (فالنتينو) .