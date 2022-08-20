كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 05:51 مساءً - كشف الفنان ” محمد التاجي ” خلال استضافته ببرنامج (الحكاية إيه) المذاع عبر قناة الشمس عن رفضه المشاركة بفيلم (عمارة يعقوبيان) مع الزعيم ” عادل إمام ” بعد عرض أحد الأدوار عليه .
وأشار محمد التاجي إلى أن سبب رفضه لهذا الدور بالفيلم يرجع إلى احترامه لبناته فقال : ” أنا عندي بنات مقدرش أخلي بناتي يشوفوني بعمل كده ” .
وتابع : ” كان فيه مشهد مع هند صبري في مخزن، قولتله لأ .. اللي مرضاش ولادي يشوفوه، يبقى أنا مقدرش اخلي الناس تشوفه مني ” .
وأضاف التاجي أنه كان تلقى عروضا كثيرة للعمل مع الفنان عادل إمام إلا أنه في كل مرة تحدث أشياء تعرقل الأمر إلى أن اجتمع معه في مسلسل (فالنتينو) .
كانت هذه تفاصيل خبر ” مقدرش أخلي بناتي يشوفوني كده ” .. فنان شهير يكشف عن رفضه مشاركة عادل إمام في هذا العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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