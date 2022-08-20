كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 05:51 مساءً - أصيب الفنان ” عبد الله مشرف ” بجلطة في ذراعه اليسرى اكتشف تعرضه لها بعد شعوره بآلام في ذراعه وكتفه الأيسر توجه على إثرها لإحدى المستشفيات .
وبعد إجرائه للفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابته بجلطة وهو الأمر الذي استدعى بقائه في المستشفى ودخوله إلى غرفة العناية المركزة .
حيث أدت الجلطة إلى حدوث انسداد في شريان يصل الدم باليد اليسرى مما جعلها زرقاء اللون وقرر الأطباء وضعه تحت الملاحظة .
وخرجت الفنانة ” نهال عنبر ” مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لعبد الله مشرف .
فأشارت نهال عنبر إلى أن الوضع الصحي للفنان عبد الله مشرف مستقر وفي تحسن وسيستمر تواجده بالعناية المركزة ليومين آخرين أو ثلاثة أيام حتى تستقر الحالة بشكل تام .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية ل ” عبد الله مشرف ” بعد إصابته بجلطة ودخوله العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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