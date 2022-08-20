تطورات الحالة الصحية ل ” عبد الله مشرف ” بعد إصابته بجلطة ودخوله العناية المركزة

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 05:51 مساءً - أصيب الفنان ” عبد الله مشرف ” بجلطة في ذراعه اليسرى اكتشف تعرضه لها بعد شعوره بآلام في ذراعه وكتفه الأيسر توجه على إثرها لإحدى المستشفيات .

وبعد إجرائه للفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابته بجلطة وهو الأمر الذي استدعى بقائه في المستشفى ودخوله إلى غرفة العناية المركزة .

حيث أدت الجلطة إلى حدوث انسداد في شريان يصل الدم باليد اليسرى مما جعلها زرقاء اللون وقرر الأطباء وضعه تحت الملاحظة .

وخرجت الفنانة ” نهال عنبر ” مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لعبد الله مشرف .

فأشارت نهال عنبر إلى أن الوضع الصحي للفنان عبد الله مشرف مستقر وفي تحسن وسيستمر تواجده بالعناية المركزة ليومين آخرين أو ثلاثة أيام حتى تستقر الحالة بشكل تام .