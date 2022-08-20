الموت يفجع الوسط الفني في سوريا

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 05:51 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا في بيان لها عن وفاة الفنان ” بسام لطفي ” يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز ال 82 عاما بعد صراع مع المرض .
فجاء في البيان : ” نقابة الفنانين فى الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الفنان القدير بسام لطفى، لروحه السلام ولكم ولأحبائه الصبر والسلوان ” .
يذكر أن الفنان الراحل بسام لطفي قدّم العديد من الأدوار التمثيلية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما ويعد من جيل الممثلين السوريين الأوائل الذين ساهموا في تأسيس الدراما السورية .
كما شارك في العديد من الأعمال الهامة في تاريخ الدراما السورية منها “بطل من هذا الزمان” و “إخوة التراب” و “يوميات مدير عام” و “نهاية رجل شجاع” و “التغريبة الفلسطينية” .
وعلى الصعيد الشخصي تزوج الفنان الراحل بسام لطفي من خارج الوسط الفني وأنجب 3 أبناء منهم الفنان ” إياس أبو غزالة ” .
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