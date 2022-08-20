شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: "كيرة والجن" و"الفيل الأزرق 2" و"الممر" أفلام ستعيش طويلاً بتاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة هند صبرى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلمها "كيرة والجن" والذي يواصل حصده الإيرادات وتجاوز حتى الآن حاجز الـ107 ملايين جنيه، والذى يجمعها بالنجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز ويخرجه مروان حامد في تعاونهما الرابع بعد عمارة يعقوبيان وإبراهيم الابيض والفيل الأزرق 2 ويكتبه احمد مراد في تعاونهما الثاني كسيناريست بعد الفيل الأزرق 2.

وكشفت هند صبرى عن سعادتها مؤكدة أن العمل يعيد السينما المصرية لعصر البطولات الجماعية الكبرى والانتاجات الضخمة وتحقيقه كل هذه الإيرادات لهو دليل إن الجمهور المصري والعربي واعي جدًا ويحب السينما، فرغم أن الفيلم مدته 3 ساعات إلا أنه حقق كل هذا النجاح الكبير.

وأضافت هند صبرى تعقيب على تواجدهها ضمن قائمة العشرة أفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات: "سعيدة بكونى موجود في ثلاثة أفلام مهمة هى كيرة والجن زالذى حقق 107 مليون جنيه حتى الان، والفيل الأزرق 2 والذى حقق 114 مليون جنيه، وفيلم الممر الذى اقترب من 80 مليون جنيه، مشيرة إلى هذه الأفلام ستعيش طويلاً في تاريخ السينما المصرية والعربية".

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.