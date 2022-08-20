شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لأزمة هدى المفتي الصحية.. من كورونا لإجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصريحات عديدة أدلت بها الفنانة هدى المفتى أثناء حلولها ضيفة في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، الذى يذاع على قناة Cbc، وتحدثت هدى المفتي خلال الحلقة عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها إثر إصابتها بفيروس كورونا ومن ثم مضاعفات الإصابة بالفيروس التي وصلت لحد الإصابة بجلطة استلزمة دخولها المستشفى نظرًا لعدم تناولها أدوية سيولة كان مفترض أخذها عقب التعافى من الفيروس.



هدى المفتي

هدى المفتي استكملت أنها كانت متواجدة في رحلة لـ أسوان خلال فترة تعبها المفاجئ، وأثنت على دور صديقتها معها خلال تلك الفترة مؤكدة أنها كانت سندها ومساعدتها في كل الأمور حتي تتعافى.

وأضافت هدى المفتي: "الأطباء ما كانوش عارفين إيه اللى فيا، ما استلزم إجراء جراحة استكشافية لمعرفة السبب في كل ما ألم بي من تعب".

القصة الكاملة لمرض هدى المفتي

هدى المفتي وبخصوص القصة الكاملة لمرضها قالت: "رجعت من الجونة بكورونا، وكانت لسه الكورونا في الأول وكنت من أول الناس اللى يجيلها في مصر ومكنتش عارفة إيه اللى يحصل".

وتابعت هدي المفتي: "طبعا مخدتش أدوية سيولة لما جاتلى الكورونا فجالى جلطة في الوريد اللى بيوصل الدم للأمعاء ومعرفتش، هو بس كنت بحس بأعراض معينة وبحس بحرقان غريب، وكنت فاكرة في حاجة في القلب عندى وعملت رسم قلب بس مطلعش في حاجة".

وأضافت هدى المفتي: "فى رأس السنة سافرت أنا وصديقتى لأسوان وفجأة تعبت تعب مش طبيعى وجع مؤلم، ورجعت القاهرة بطيارة بسرعة، واتبهدلت ولولا صحبتى كان حصلى حاجة وهى كانت بتساعدنى في كل حاجة".

واستكملت هدى المفتي: "دخلت المستشفى في القاهرة والدكاترة مش عارفين أنا عندى إيه وعملت أشعة وكل حاجة ومش عارفين وبطنى بتتنفح ووجع وألم غير طبيعى، وقرروا يفتحوا بطنى ولما فتحوا طلع عندى جلطة في الوريد اللى بيوصل الدم للأمعاء، وبسبب إنه متعالجش عمل غرغرينة في جزء من الأمعاء، فقررا يستأصلوا الجزء ده، وكانت عملية كبيرة وفضلت فترة طويلة في العناية المركزة أكتر من شهر ومنعوا عنى الأكل والماء".