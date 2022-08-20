شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يطرح أغنية "شقاوة قديمة"‎‎‎‎ بتوقيع كريم محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حاتم فهمي أحدث أغانيه بعنوان "شقاوة قديمة"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان كريم محسن وتوزيع هانى يعقوب.

يذكر أن حاتم فهمى قد طرح أغنية "تفوت سنين" مؤخرا على "يوتيوب"، وقد لاقت الأغنية رواجا بين مستمعيها من جميع الأجيال وتم مشاركتها بكثرة على جميع منصات التواصل الاجتماعى الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع جبريال دومينيك، وتمت أعمال الميكس والماستر فى ستيرلنج ساوند ستوديو.

أغنية "تفوت سنين" من أغانى ألبوم حاتم فهمى، الجديد والذى تعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، ومنهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى، ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب، وكريم عبد الوهاب، أحمد حسين ومينا، محمد عبد السلام، وليد شراقى، محمد رامى.