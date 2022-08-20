هيفاء وهبي تنشر صورا داخل سيارة فارهة.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة صيفية من داخل سيارة فارهة.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "تحفة، أنا حقيقي بحبك جدا، مدهش، قمر، يا قلبي جمالك، الحب، ضحكتك الحلوة اللي في أخر صورة جابت أجلي، حبيبي ياللي بحبو، لابسه أبيض زي لون قلبك".

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.