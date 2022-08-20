بـ"المايوه".. ميرهان حسين تستمتع بعطلتها الصيفية.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بصورة لها، من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميرهان في الصورة بـ"مايوه"، داخل البحر، وعلقت: "محتاجة إجازة 6 شهور، مرتين في السنة".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أديكي عمر أنا، ضحكتك جميلة، يا جمالو، قلبي، عسل والله، خلي بالك من القروش، كفاية ساحل كدا، كيم كاردشيان مصر، أحلى فراولة".

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "نقل عام" مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومحمد الصاوي وغيرهم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

كما شاركت ميرهان حسين مؤخرا في مسلسل "أنا وهي" بطولة النجوم: أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز.