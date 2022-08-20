جيهان قمري تكشف كواليس قبلاتها مع الزعيم: "خوفوني منه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة جيهان قمري عن كواليس فيلم "عمارة يعقوبيان" مع الزعيم عادل إمام، والمشهد الذي جمعهما ضمن أحداث العمل.

وقالت قمري، خلال لقائها في برنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على شاشة النهار، ردا على تصريح سابق لها وهو: "عادل إمام قالي هقطعك بوس واستأذنت مراتي": "أنا ما عنديش حد أخد منه إذن، ووقتها كنا في رمضان وفطرت عند الزعيم في بيته، وقتها كنت متوترة جدا، إني بمثل مع الزعيم، وبعدين خوفوني في الأول منه، وهو في اللوكيشن مرح وكان بيهرج، بس أول ما يبدأ التصوير بيشتغل".

وأضافت: "الناس قالولي إنتي عملتي الدور دا إزاي، أنا فعلا كنت بتحرك بعينيه، أنا كنت حاسة إني بحلم، وكانت تجربة رائعة".

وأكملت: "هي الناس لما بتقولي أتباستي هو فعلا باسني من خدي، وما فيش مشاهد ليا أوفر، وهو اللي اختارني، هي تجربة مميزة، ونقلتني في حتة تانية".

وقالت: "كل شغلي على مدار حياتي ما كنش فيه حاجات أوفر، أنا بتصرف بطبيعتي، وأنا دلوعة، ولما عملت أدوار صعيدية تعبت جدا".

جدير بالذكر أن فيلم "عمارة يعقوبيان" بطولة عادل إمام، نور الشريف، خالد الصاوي، هند صبري، سمية الخشاب، إسعاد يونس، خالد صالح، أحمد بدير، أحمد راتب، تأليف علاء الأسواني، إخراج مروان حامد.