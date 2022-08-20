قبل إقامته.. تفاصيل حفل الزفاف الثاني لـ بن أفليك وجينيفر لوبيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لحفل زفافها الثاني على الممثل الأمريكي بن أفليك.

ومن المقرر أن يقام حفل زفافهما الثاني في جورجيا بعد مرور أكثر من شهر على حفل زواجهما الأول الذي أقيم في لاس فيجاس.

وطبقا لوسائل إعلام عالمية، يستعد الزوجان للاحتفال بزفافهما أمام أقرب أقربائهما وأصدقائهما خلال عطلة نهاية الأسبوع في جورجيا، حيث من المتوقع أن يحضر الحفل 100 ضيف.

وتعمل جينيفر وبن أفيك بجد لتحقيق زفاف الأحلام، حيث انتشرت صورا لهما عبر وسائل التواصل، بينما يقومان بشراء كل ما يلزمهما في شوارع جورجيا قبل الزفاف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الاحتفالات ستستمر لمدة ثلاثة أيام وسيشمل اليوم الأول حفل عشاء وسيتبع ذلك حفل الزفاف وسيختتم الزوجان احتفالاتهما بحفلة شواء ونزهة يوم الأحد.

ورصدت عدسات الكاميرات تحضيرات الحفل الضخم التي ضمت باحة بالقرب من المنزل مجهزة بالألعاب النارية والكثير من الأشجار والزهور البيضاء وطاولات العشاء الفخمة.

ومن المتوقع أن ترتدي جينيفر لوبيز فستان زفاف خاصا لها من تصميم صديقها رالف لورين مصنوعا في إيطاليا، بعد أن ارتدت سابقاً فستانين مختلفين لحفل زفافها في فيجاس وفستان زفاف من فيلم قديم عملت عليه، وآخر من تصميم "زهير مراد".

وسيحضر الحفل جيمي كيميل ويسي أفليك، وليا ريميني، وجين فوندا، ورينيه زيلويجر ومات ديمون ودريا دي ماتيو.

وقبل حفل الزفاف تعرضت والدة بن أفليك، كريستوفر آن بولدت، لإصابة في ساقها عند تواجدها في منزل ابنها، وتم نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف.